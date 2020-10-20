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En+ Group и РУСАЛ подводят итоги конкурса «Лучший лыжный тренер года»

En+ Group и РУСАЛ объявляют итоги второго традиционного конкурса «Лучший лыжный тренер года»Конкурс проводился с 14 сентября по октября 2020 года в рамках проекта «На лыжи!», сообщают в компании.  

Цель конкурса – выявление лучших тренеров по лыжным гонкам по результатам спортивной работы в предыдущем зимнем сезоне и поощрение их стипендиямиВ конкурсе приняли участие лыжные тренеры из 18 городов в регионах Россиигде реализуется проект «На лыжи!»в Иркутской и Кемеровской областяхКрасноярском краереспубликах Хакасия и Коми 

Конкурс проводился в два этапаНа первом шёл приём заявок соискателей в региональных федерациях лыжных гонокКаждый регион отправил организаторам конкурса список кандидатовотобранных согласно критериямуказанным в положении о конкурсе. 

На втором этапе экспертный совет во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе определил по одному победителю от каждого региона. 

По итогам сезона-2019/2020 ими стали 

  • Республика Хакасия Карасева Юлия Петровна; 
  • Республика Коми – Морозова Надежда Николаевна; 
  • Кемеровская область – Андреева Полина Владимировна; 
  • Иркутская область – Марютин Александр Брониславович; 
  • Красноярский край – Шпынев Игорь Афанасьевич. 

Все победители в течение сезона-2020/2021 ежемесячно будут получать стипендиюобщая сумма которой составит 90000 рублей. 

«На лыжи!» – совместный проект En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок Россиинаправленный на популяризацию занятий лыжным спортомоздоровление нации и организацию сообществ любителей лыжСреди направлений проекта – модернизация лыжной инфраструктурыорганизация массовых мероприятийпроведение лыжного первенства среди детей 13-16 летразвитие материально-технической базы юношеских лыжных школобучение тренеровсоздание активного сообщества любителей лыж. Программы развития спорта на территориях присутствия заложены в социальную политику компаний их основателем Олегом Дерипаской.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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