En+ Group и РУСАЛ подводят итоги конкурса «Лучший лыжный тренер года»

En+ Group и РУСАЛ объявляют итоги второго традиционного конкурса «Лучший лыжный тренер года». Конкурс проводился с 14 сентября по 9 октября 2020 года в рамках проекта «На лыжи!», сообщают в компании.

Цель конкурса – выявление лучших тренеров по лыжным гонкам по результатам спортивной работы в предыдущем зимнем сезоне и поощрение их стипендиями. В конкурсе приняли участие лыжные тренеры из 18 городов в 5 регионах России, где реализуется проект «На лыжи!»: в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Коми.

Конкурс проводился в два этапа. На первом шёл приём заявок соискателей в региональных федерациях лыжных гонок. Каждый регион отправил организаторам конкурса список кандидатов, отобранных согласно критериям, указанным в положении о конкурсе.

На втором этапе экспертный совет во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе определил по одному победителю от каждого региона.

По итогам сезона -2019/2020 ими стали :

Республика Хакасия - Карасева Юлия Петровна ;

Республика Коми – Морозова Надежда Николаевна ;

Кемеровская область – Андреева Полина Владимировна ;

Иркутская область – Марютин Александр Брониславович ;

Александр Брониславович Красноярский край – Шпынев Игорь Афанасьевич .

Все победители в течение сезона-2020/2021 ежемесячно будут получать стипендию, общая сумма которой составит 90 000 рублей.

«На лыжи!» – совместный проект En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России, направленный на популяризацию занятий лыжным спортом, оздоровление нации и организацию сообществ любителей лыж. Среди направлений проекта – модернизация лыжной инфраструктуры, организация массовых мероприятий, проведение лыжного первенства среди детей 13-16 лет, развитие материально-технической базы юношеских лыжных школ, обучение тренеров, создание активного сообщества любителей лыж. Программы развития спорта на территориях присутствия заложены в социальную политику компаний их основателем Олегом Дерипаской.