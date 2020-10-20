Школьникам Бурятии продлили осенние каникулы

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции в школах Бурятии определены новые, единые для всех школ республики, сроки каникул - со 2 по 14 ноября, сообщают в пресс-службе правительства республики.

На очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 19 октября сроки каникул согласованы с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия и Министерством здравоохранения Республики Бурятия.

Каникулярное время будет увеличено на одну неделю для проведения санитарными врачами и медицинскими работниками комплекса противоэпидемических мероприятий по семейным очагам. Министерство образования и науки Республики Бурятия проводит работу с общеобразовательными организациями республики по корректировке учебных планов.