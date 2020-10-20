Объем незаконных рубок леса в Иркутской области снизился почти на 19%. Об этом сообщил сегодня, 20 октября, на заседании регионального оперативного штаба под руководством Губернатора Игоря Кобзева сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Пертренев.

По словам Дмитрия Петренева, в ходе продолжающегося проведения мероприятий по выявлению и пресечению незаконных рубок инициируется процедура расторжения договоров аренды с арендаторами лесных участков, на территории которых зафиксирован наибольший рост незаконных рубок. Так, например, в текущем году расторгнут договор аренды с ООО «Альянс Лес Плюс» на территории Аларского, Балаганского, Заларинского, Черемховского лесничеств.

С начала 2020 года на пунктах приема и отгрузки древесины выявлено 514 нарушений законодательства. Судами принято 367 решений о привлечении к административной ответственности, из них 305 решений о назначении штрафов на общую сумму более 62 млн рублей. Возбуждено четыре уголовных дела по фактам незаконного перемещения через таможню древесины в крупном размере.