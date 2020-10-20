Реконструкцию КОС Правого берега Иркутска планируют завершить раньше намеченного срока

Реконструкцию канализационно-очистных сооружений Правого берега Иркутска планируют завершить раньше намеченного срока. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов по итогам рабочей встречи с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрием Гордеевым, которая состоялась в Москве.

Напомним, реконструкция КОС Правого берега Иркутска ведется с 2016 года в рамках федеральной программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории». Проект реализуется за счет бюджетов всех уровней и включает в себя 10 этапов. На сегодня на объекте завершается 5 этап реконструкции.

– Реализация объекта изначально была рассчитана до 2026 года в соответствии с финансированием программы. Однако сейчас принято решение завершить весь объем за три года. Поэтому на уровне федерации будет рассмотрена возможность выделения оставшихся средств на реализацию проекта с учетом сокращения сроков, – отметил Руслан Болотов. – Перед нами стоит еще одна важная задача – реконструкция КОС Левого берега Иркутска. В следующем году планируем приступить к разработке проектно-сметной документации, чтобы в ближайшие годы войти в профильные национальные проекты.