Житель Тайшета оплатил 111 тысяч рублей долга, чтобы продать квартиру

Местный житель города Тайшета Иркутской области вернул 111 тысяч рублей долга, чтобы продать квартиру, сообщает УФССП по региону.

Установлено, что мужчина 75 тысяч рублей задолжал налоговой инспекции, 36 тысяч рублей – ресурсоснабжающей организации.

Чтобы побудить гражданина вернуть деньги, приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры неплательщика.

Поскольку мужчина намеревался продать жилье, ему пришлось вернуть долг в полном объеме. Также с жителя Тайшета были взысканы 7 тысяч рублей исполнительского сбора. После этого ограничения с недвижимости были сняты.