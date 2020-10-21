Девелоперы жилых комплексов предложат москвичам коворкинги для удаленки

О планах по строительству заявили, в частности, Level Group, они же ввели в оборот название «лайфворкинг», «A101», Ingrad, MR Group, «Главстрой», сообщают «Ведомости».

Предполагается, что наилучшим решением будет предложить москвичам на удаленке работать не в кругу семьи, а в коворкингах, которые будут тут же, в доме. Например, на первых этажах, где традиционно размещают социально-бытовую инфраструктуру в новостройках.

«Коворкинги появятся не вместо квартир, а вместо кофейни, например», – уточнили в «А101». «В «Селигер сити» зона, которая отведена под коворкинг, изначально проектировалась как коммерческое помещение», – рассказывает гендиректор MR Group Ирина Дзюба, просто теперь определилось его назначение. И у Level Group пространство для работы «изначально предусматривалось» (еще до пандемии) в проекте их жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Прежде застройщики не слишком охотно включали в проекты офисы в том или ином виде, теперь, возможно, пересмотрят отношение к «деловой» инфраструктуре.