Из-за оттока мигрантов российские компании испытывают кадровый голод – эксперты

Около 40% российских компаний, нанимавших на работу мигрантов, сегодня испытывают недостаток в рабочей силе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Центра стратегических разработок.

Эксперты отмечают особенно острый дефицит курьеров и водителей такси.

«Сейчас снова отправляют людей на удаленку, и, соответственно, опять растет количество заказов в интернет-магазинах. Но курьеров больше не становится – не едут люди из дальних регионов в Москву, чтобы работать курьерами, потому что жить им негде, социальных связей тоже нет. Соответственно, логистические службы страдают», – приводятся в сообщении слова президента рекрутингового портала Superjob.ru Алексея Захарова.

По информации работодателей, плюсы найма мигрантов – возможность экономить на зарплате, высокая результативность таких сотрудников, более ответственное отношение к работе, меньший процент увольнений.

Из минусов выделены – отъезд на родину некоторых мигрантов, разница в менталитете, языковой барьер, бюрократические сложности трудоустройства, а также необходимость сопутствующих расходов – например, на транспорт и аренду жилья.

«В целом лояльность работодателей к мигрантам, по оценкам экспертов ЦСР, находится на среднем уровне – 38% компаний готовы нанимать иностранцев. 10% заявили, что не станут нанимать мигрантов «ни при каких обстоятельствах», – отмечается в сообщении.