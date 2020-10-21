Бурятия бьет рекорды по заболевшим коронавирусом: 190 заболевших за сутки

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 21 октября зарегистрировано 9 403 (+190) случаев заражения COVID-19. Из 190 случаев заболевания 144 зарегистрированы в Улан-Удэ: всего – 5 951 (63% от общего числа инфицированных).

Успешно завершили лечение и выписались из больниц 6 900 человек, умерло 110 человек. Проходят лечение в стационарах республики 1 655 больных. На амбулаторном лечении находятся 738 пациентов.

Из 190 новых случаев COVID-19: 114 чел. - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Круг контактных лиц составляет 4 310 человек.

В инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 655 пациента.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 127 коек, занято – 1 776, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1 655, свободно 351 койка. Занятость коечного фонда составляет 83,5%.

Проходят амбулаторное лечение 738 пациентов с COVID-19.

Всего выздоровели от COVID-19 – 6 900 (+85) человек. Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 110 (+4) человек. Умерло 4 больных в возрасте 62, 75, 79, 84 лет с тяжелой формой новой коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.