СберМаркетинг вышел на рынок ИТ-решений для управления маркетингом

СерМаркетинг (входит в экосистему Сбера) запустил собственное ИТ-решение для управления маркетинговыми ресурсами — систему Marketing Resource Management (MRM).б

MRM-система СберМаркетинга позволяет в рамках одной платформы управлять годовым планом и бюджетом, маркетинговыми проектами и отдельными рекламными кампаниями, а также оперативно получать аналитические отчёты.

В данной системе можно строить эконометрические модели на основе исторических данных и прогнозировать эффективность рекламных кампаний и каналов. Использование MRM-системы позволяет обосновывать целесообразность маркетинговых планов и расходов, опираясь на подтверждённые данные.

Разработанное СберМаркетингом ИТ-решение упрощает управление креативами и контентом, помогает структурировать хранение медиаактивов компании, а также избегать риска использования неактуальных материалов или имиджей без авторских прав.

Данные в разных модулях синхронизированы, и отчёты обновляются в режиме реального времени: пользователям всегда доступна актуальная информация о состоянии бюджета, о выполнении KPI по кампаниям, готовности контента и креатива, статусе согласования, загрузке команды.

В MRM-системе СберМаркетинга к отдельным модулям можно подключать подрядчиков, чтобы ставить, согласовывать и отслеживать задачи для внутренней и внешней команд в одном канале и сводить в общий отчёт. Это обеспечивает дополнительную прозрачность процессов для руководителя.

MRM-система СберМаркетинга уже внедрена в Департаменте маркетинга и коммуникаций Сбербанка.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор Департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

«Сбер стремится сделать процессы маркетинга всех своих активов и подразделений максимально прозрачными, быстрыми и с минимумом рутины. Именно эти задачи решает для нас MRM-платформа СберМаркетинга. Это наиболее комплексное решение на российском рынке на сегодняшний день. Я рад, что наша дочерняя компания сегодня становится технологичным партнёром не только для экосистемы Сбера, но и для всего рынка».

Станислав Андреев, основатель и генеральный директор СберМаркетинга:

«Запуск MRM-системы позволит СберМаркетингу быть не только технологичным партнёром для своих клиентов, но и выйти на рынок ИТ-решений для бизнеса. Согласно прогнозам Forrester, потребность маркетологов в MRM-системах к 2023 году вырастет на 80%. В России, вероятно, показатель будет чуть ниже. Однако маркетологи, работающие в высококонкурентной среде, уже сейчас нуждаются в технологичных платформах, чтобы быстро реагировать на вызовы рынка, адаптироваться даже к радикальным изменениям в поведении потребителей и гарантировать прозрачность бизнес-процессов топ-менеджменту».

MRM-система актуальна для компаний, где в команде маркетинга работает более десяти человек, стоят задачи по продвижению нескольких продуктов или управлению двумя и более подрядчиками. При внедрении система настраивается индивидуально под задачи заказчика, позволяя адаптировать работу модулей под бизнес-процессы предприятия. Оставить заявку на демо MRM-системы можно на сайте СберМаркетинга.