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Маски в Иркутской области станут доступнее

Согласно мониторингу, цены на маски в аптечных сетях Приангарья разнятся от 10-12 рублей до 30-40 рублей, сообщают в областной администрации.

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Для того, чтобы обеспечить население недорогими и качественными защитными масками, по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ведется активная работа с региональными производителями средств индивидуальной защиты. 

Заместитель министра экономического развития Владимир Гордеев рассказал о производственных мощностях компаний, выпускающих маски в Иркутской области. Так, одна из крупных компаний региона в поселке Игирма производит гигиенические маски до 1 млн шт. в месяц. При необходимости они готовы работать на полную мощность, увеличив ежемесячную производительность до 3 млн масок.  

Другое предприятие закупило линию по производству двух-, трехслойных одноразовых масок с мощностью 3 млн штук в месяц. Компанией получены медицинские регистрационные удостоверения. Кроме этого, на территории региона располагается свыше двадцати организаций, имеющих техническую возможность пошива многоразовых защитных масок.  

– Оптовая цена одной такой маски от иркутских производителей составит 4-5 рублейЗадача сегодня - договориться с аптеками, аптечными базами о том, чтобы удержать отпускные цены на невысоком уровне, - сказал Владимир Гордеев. 

По словам руководителя УФАС по Иркутской области Александра Кулиша, ситуация требует социальной ответственности от аптечных сетей и установления минимальных наценок на такие востребованные у населения товары.   

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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