В Усолье-Сибирском дворник обокрал женщину, угрожая игрушечным пистолетом

Согласно данным ГУ МВД России по Иркутской области, 44-летний дворник, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставил 31-летнюю усольчанку отдать ему сумку, в которой находились сотовый телефон, деньги, банковские карты.

Полицейские изъяли у него игрушечный пистолет, которым он угрожал потерпевшей. По данному факту следственными органами ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («разбой»). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время мужчина помещен под стражу.