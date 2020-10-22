Треть россиян регулярно оплачивают покупки родственникам-пенсионерам

Подавляющее большинство россиян (81%) так или иначе помогают своим пожилым родственникам, показало совместное исследование НПФ Сбербанка и портала «Рамблер». Чаще всего (31%) респонденты оплачивают покупки — продукты, лекарства, товары для дома и крупные приобретения. При этом более трети (35%) опрошенных оказывают помощь регулярно — раз в неделю.

Опросив 2600 человек по всей стране, НПФ Сбербанка и портал «Рамблер» выяснили, что 31% россиян оплачивают своим родственникам-пенсионерам покупки. Каждый пятый (21%) помогает им по хозяйству — с уборкой, мелким ремонтом, доставкой продуктов и так далее. 18% опрошенных просто дают пенсионерам деньги, 7% платят за лечение родственников, 4% — за их поездки на отдых.

Более трети россиян (35%) помогают своим пожилым родственникам регулярно —раз в неделю. Ещё 17% делают это не реже раза в месяц. Столько же респондентов подставляют пенсионерам плечо от случая к случаю — раз в полгода-год или при необходимости (например, когда нужно срочно оплатить лечение). 8% опрошенных помогают только тогда, когда их об этом просят.

Почти 60% россиян оценивают размер своей материальной помощи в сумму до 10 000 рублей в месяц. 15% тратят на пожилых родственников 10 000–20 000 рублей в месяц, 7% — 20 000–30 000 рублей в месяц, 5% — до 50 000 рублей в месяц. Оказывать более существенную помощь (до 100 000 рублей в месяц) готовы только 2% опрошенных.

Активнее всего россияне начинают поддерживать старшее поколение после 35 лет. Так, среди 20–30-летних доля тех, кто материально помогает пенсионерам, составляет 4%, а среди 35–40-летних она уже в пять раз больше. В возрасте 40–50 лет пожилых родственников поддерживает каждый третий респондент (32%). После 50 это делает почти каждый второй (43%).

Александр Зарецкий, генеральный директор НПФ Сбербанка:

«Пожилые люди нуждаются в особой заботе, и очень приятно видеть, что большинство россиян готовы им помогать по мере сил. Но позаботиться о своём финансовом благополучии после окончания трудовой карьеры человек может и самостоятельно уже сейчас с помощью индивидуального пенсионного плана (ИПП). Например, чтобы после выхода на пенсию сохранить доход на уровне 80–100% от зарплаты, достаточно с 25–30 лет откладывать по 2–4% дохода в месяц на ИПП. Это удобный инструмент для накоплений, который не требует больших затрат и предполагает индивидуальный график взносов. С помощью ИПП можно сохранить на пенсии привычный уровень жизни».