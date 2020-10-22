Тропу от Листвянки до Большого Голоустного благоустроили на Байкале

Компания En+ Group совместно с Ассоциацией «Большая Байкальская тропа» реализовали проект по благоустройству пешеходной тропы, расположенной на территории Прибайкальского национального парка на берегу Байкала от поселка Листвянка до поселка Большое Голоустное. В реализацию проекта компания вложила почти 4 миллиона рублей.

По данным ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», экологическую тропу протяженностью 54 км от поселка Листвянка до поселка Большое Голоустное ежегодно посещают более 20 тысяч человек. Среди них семьи с детьми, спортсмены, активные пенсионеры, а также российские и иностранные туристы.

Для сохранения безопасности туристов, снижения антропогенной нагрузки на природную территорию озера Байкал было принято решение реализовать комплексный проект, включающий работы по расширению и оборудованию указателями, информационными стендами, туристическими стоянками и костровыми местами.

Работы по благоустройству велись с мая до середины октября. В результате был укреплен участок тропы, установлены 10 стендов, 50 указателей и 2 большие пикников площадки.

В пяти километрах севернее мыса Большой Кадильный волонтеры ассоциации «Большая Байкальская тропа» провели укрепление осыпного участка тропы и расширили 6 км тропы в сторону Большого Голоустного.

Работы были осложнены необходимостью построить специальную конструкцию, сдерживающую расширяющуюся осыпь. Теперь туристический маршрут стал безопаснее для посетителей.

Две большие пикниковые площадки, построенные волонтерами на мысе Соболев и в пади Емельяниха, разработаны иркутским архитектурным бюро с учетом экологической безопасности размещения конструкций. Стоянки оборудованы костровыми местами, лавками, столом, дровяником и навесом. Падь Емельяниха выбрана как удобная площадка с выходом к воде для остановки туристов, которые идут по южной части тропы. На мысе Соболев - ровная площадка с красивым пейзажем: на ней смогут найти место для ночлега туристы, идущие от Большого Голоустного в Большие Коты или обратно.

Важной частью проекта стало создание комплексной системы навигации. Светоотражающие указатели и карты троп помогут начинающему туристу не потерять дорогу во время путешествия, а опытному – откроют новые места для посещения. Большие информационные стенды вдоль маршрута рассказывают об исторических, геоморфологических и других особенностях местности, а также содержат правила поведения на территории национального парка, помогающие сохранить природу.

Инициаторы проекта уверены, что правильно организованная инфраструктура позволит снизить влияние на экосистему Байкала и будет способствовать развитию бережного и ответственного отношения туристов к природе. Программы развития экологического туризма на территориях присутствия заложены в социальную политику компании её основателем Олегом Дерипаской.

«Работа такого масштаба проводится впервые. Благодаря партнерству с En+ Group нам удалось создать единую экосистему, с общей навигацией, четкой структурой, комфортным маршрутом и зонами отдыха. Мы надеемся, что результаты этой работы смогут по достоинству оценить большое количество туристов и местных жителей», - отметила Елена Чубакова, президент Ассоциации «Большая Байкальская Тропа».

«Мы гордимся тем, что наша совместная работа с ББТ длится уже девятый год. Наши отношения – наглядный пример продуктивного сотрудничества бизнеса и некоммерческой организации. Экологический туризм – это перспективное направление, которое необходимо развивать сообща. Это и тропы, и зоны для отдыха, и места для остановок туристов, и познавательные программы – тут возможен только комплексный подход. Мы верим в то, что правильно организованная инфраструктура позволит снизить влияние на экосистему Байкала и будет способствовать развитию бережного и ответственного отношения туристов к природе», - приводятся в сообщении слова Татьяны Драчук, директора по связям с общественностью En+ Group.