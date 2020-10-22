Мэрия Саянска продлила каникулы школьникам до 2 недель

Администрация города Саянска Иркутской области продлила каникулы школьникам до 2 недель. Они стартуют в понедельник, 26 октября, сообщается на сайте местной мэрии.

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«Каникулы помогут нашим ученикам и учителям отдохнуть, укрепить иммунитет, и с новыми силами приступить к занятиям во второй четверти», – приводятся в сообщении слова мэра Олега Боровского.

Вторая четверть стартует 9 ноября. Чтобы выполнить учебные программы, преподавателям рекомендовано внести корректировки образовательные и тематические планы.

В школах Саянска в настоявшее время – 351 педагог. По данным на 22 октября, на больничном находятся 48 человек из них. У 38 из них диагноз «ОРВИ», трое – с пневмонией, трое – с коронавирусом, четверо – из-за иных болезней или необходимостью ухаживать за ребенком.