Сбербанк в регионах расширяет возможности покупок в кредит прямо на кассе магазина

В 1157 торговых точках Иркутской области, Бурятии, Якутии, Забайкальского края клиенты Сбербанка теперь могут оформить кредит на покупку товара прямо на кассе торгового центра или магазина. Новый вид кредитования - в торгово-сервисных точках, Байкальский банк Сбербанка на территориях своего присутствия внедрил летом 2020 года. За 4 месяца предоставления сервиса «Покупай со Сбербанком», в Иркутской области, например, жители региона совершили покупок на сумму более 10 млн рублей, в Бурятии – на 4 млн рублей.

В перечень торговых точек, осуществляющих кредитование офлайн-покупок в розничных магазинах, входят салоны мебели, точки по продаже сотовых телефонов, автотоваров, строительных инструментов и материалов, организации по установке и производству окон, а также автошколы (список участников проекта можно смотреть здесь https://www.sberbank.ru/ru/person/promo/pokupaj_so_sberbankom ). Процесс POS-кредитования занимает не более 10 минут. Для получения кредита при совершении покупок в магазине клиенту нужна только банковская карта Сбербанка и подключённый к ней мобильный банк.

Юлия Кальвина, заместитель Председателя Байкальского банка Сбербанка: «Байкальский банк в Сбербанке сегодня является одним из лидеров системы POS-кредитования по количеству выданных офлайн – кредитов для покупателей в торговых центрах и магазинах. И сегодня, спустя 4 месяца после старта программы, можно точно сказать, что предложение актуально для всех участников процесса. Для наших партнеров, работающих в торговой отрасли - это дополнительный инструмент для повышения оборота и привлечения новых клиентов, а для клиентов - удобный и быстрый способ совершения желаемых покупок».

На данный момент в Иркутской области к сервису POS-кредитования Сбербанка подключены 457 торговых предприятия. Для удобства покупателей в их торговых залах, в зоне кассы или входа, размещены специальные стикеры с логотипом «Покупай со Сбербанком». С полным списком партнеров Банка по POS- можно ознакомиться на сайте https://pokupay.ru/partners