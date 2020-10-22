Курс доллара упал ниже 77 руб.

В среду, 21 октября, торги завершились укреплением по рублю. Пара доллар/рубль снизилась на 0,80%, до 76,72 руб., евро/рубль — на 0,55%, до 90,98 руб. Пара фунт/рубль выросла на 0,04%, до 100,84 руб. , отмечает Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»:

— Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам на фоне повышенного спроса на рисковые активы. Доллар топили на новостях по Брекзиту и ожиданиях принятия пакета помощи в Конгрессе США. Переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье сказал законодателям ЕС, что торговая сделка с Великобританией все еще возможна. Фунт подскочил до шестинедельного максимума (1,3177) по отношению к доллару США. Из-за сильного укрепления фунта рубль к нему ослабился на 0,04%.

На американской сессии курс доллара снижался до 76,57 руб. Участники рынка продавали доллар на позитивных новостях по переговорам по программе помощи. Советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу сказал, что было «солнечное, оптимистичное утро» с точки зрения переговоров с лидерами демократов Палаты представителей.

Переговоры продолжаются и на рынке начали появляться сомнения, что переговоры завершатся успешно. Белый дом и демократы Палаты представителей по-прежнему расходятся по ключевым вопросам. Лидер республиканского большинства Митч Макконнел посоветовал Белому дому не торопиться заключать соглашение до президентских выборов. Намек на то, что соглашение не пройдет через Сенат (Сенат контролируют республиканцы). Нэнси Пелоси выразила надежду на согласование деталей сделки до выходных.

В четверг, 22 октября, на торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе. На валютном рынке по доллару наблюдается коррекция. Цена на нефть сорта Brent снизилась до $41,46. Падение нефтяных котировок на 3% нивелировалось общим ослаблением доллара, повышенным спросом на рисковые активы, а также налоговым периодом. Технически продавцам ничего не мешает довести цену до уровня 76,25 руб. Их успех будет зависеть от демократов в США. Если проект будет принят, то рубль получит новую порцию поддержки от ослабления доллара. В противном случае придется ждать восстановления доллара до 77,50 руб.