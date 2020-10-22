Иркутск стал лидером по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Приангарье

По данным оперативного штаба, на 22 октября в Иркутской области подтверждены 195 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 563 заболевших.

За последние сутки умерли 9 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 339 человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 107 (+4). За последние сутки выздоровели 99 человек, за весь период эпидемии – 18 530. Госпитализировано за сутки 95 человек, всего – 3 010 человек.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 84 (всего 10 587),

в Ангарске — 75 (всего 2 048)

в Эхирит-Булагатском районе — 15 (всего 617),

в Казачинско-Ленском районе — 9 (всего 87).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19: