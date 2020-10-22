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Иркутск стал лидером по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Приангарье

По данным оперативного штаба, на 22 октября в Иркутской области подтверждены 195 новых случая коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 563 заболевших.

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За последние сутки умерли 9 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 339 человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 107 (+4). За последние сутки выздоровели 99 человек, за весь период эпидемии – 18 530. Госпитализировано за сутки 95 человек, всего – 3 010 человек.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 84 (всего 10 587),
  • в Ангарске — 75 (всего 2 048)
  • в Эхирит-Булагатском районе — 15 (всего 617),
  • в Казачинско-Ленском районе — 9 (всего 87).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим число заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 587, 
  • Ангарск – 2 048,
  • Иркутский район – 1 592,
  • Усть-Кут – 1 486,
  • Братск – 1 074.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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