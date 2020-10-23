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В Бурятии за сутки впервые выявили 212 заболевших коронавирусом

Что ни день, то новые рекорды. В Бурятии, по данным Управления Роспотребнадзора, на 23 октября выявлено 212 новых заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии 9822  лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из 212 случаев заболевания 190 зарегистрированы в Улан-Удэ.

В настоящее время в Бурятии для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2233 коек, занято – 1943, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1788, свободно 290 коек. Занятость коечного фонда составляет 87%.

В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1788 пациента, из них 24 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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В России выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусом за сутки
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