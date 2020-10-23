Moody's присвоило АО КБ «Солидарность» долгосрочный рейтинг банковских депозитов B2

21 октября 2020 года рейтинговое агентство «Мудис» (Moody's Investors Service) присвоило АО КБ «Солидарность» долгосрочный рейтинг банковских депозитов B2 с прогнозом «Стабильный».

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Агентства, что возможная реализация рисков в результате ухудшения условий ведения операционной деятельности будет сбалансирована хорошей позицией Банка по ликвидности и достаточным запасом по капиталу. Агентство отмечает, что запас Банка по капиталу существенно вырос в результате присоединения КБ «МИА» (АО).

Агентство также ожидает, что в течение ближайших 12-18 месяцев профили Банка по ликвидности и фондированию останутся стабильными. Этому будут способствовать существенный буфер ликвидности, очень низкая зависимость от рыночного фондирования, высокая диверсификация депозитов клиентов.

Полный перечень и детальное описание присвоенных рейтингов приведены в пресс-релизе Агентства по адресу:

https://www.moodys.com/research/Moodys-assigns-B2-deposit-ra….