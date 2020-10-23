Дальневосточный банк и платежная система «Мир» дарят кешбэк 10 % за покупки в интернет-магазине Ozon

До 3 декабря 2020 года держатели карт «Мир» Дальневосточного банка могут вернуть до 10 % от потраченной суммы в популярном интернет-магазине Ozon. Для участия в акции необходимо зарегистрировать карту «Мир» Дальневосточного банка в личном кабинете на сайте privetmir.ru и оплатить ею свои покупки на сайте или в мобильном приложении Ozon. Электроника, одежда, книги, товары для дома – кешбэк в размере 10 % (максимальная сумма кэшбэка — 500 рублей на одну карту «Мир» в месяц) начисляется за любые товары, в том числе за те, которые представлены уже со скидкой от интернет-магазина. Начните свой выгодный шопинг на Ozon уже сейчас вместе с картами «Мир» Дальневосточного банка!

Оформить карту «Мир» можно всего за пару минут – просто оставьте заявку на сайте Банка и заберите карту после ее изготовления в любом удобном офисе Банка.

С Тарифами и Условиями выпуска, обслуживания и пользования банковскими картами ПАО «Дальневосточный банк» можно ознакомиться на сайте www.dvbank.ru или по телефону 8-800-555-22-05 (звонок по России бесплатный).

Срок проведения Акции: с 03.10.2020 по 03.12.2020. Организатор Акции: АО «НСПК». Сведения об Организаторе Акции, Правилах проведения Акции, размере кешбэка*, начисляемого Клиенту, и Правила программы лояльности для Держателей карт «Мир» доступны на сайте privetmir.ru. *Кешбэк (от англ. cashback – возврат наличных денег) – денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).