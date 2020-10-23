Примсоцбанк стал одной из лучших организаций высокой социальной эффективности в Приморье

В Приморье завершился региональный этап конкурса, организованного Министерством труда и социальной политики, - «Российская организация высокой социальной эффективности».

По его итогам ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» занял вторые призовые места сразу в двух номинациях: «За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы» и «За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы».

- В этом году мы впервые подали заявку на конкурс и c самого начала были уверены: есть все шансы занять призовые место. Ведь по тем номинациям, что мы заявились, работа в банке ведётся основательно и целенаправленно уже не первый год. Мы помогаем коллективу вести здоровый образ жизни: организуем походы в горы, занятия йогой, арендуем зал для игры в баскетбол, участвуем в различных спортивных соревнованиях. Если же говорить о кадровом потенциале, то здесь надо отдать должное плодам трудов наших HR – развитым системам наставничества и нематериальной мотивации, уникальному проекту «Банковская школа» и инновационному проекту «Осознанность». Это именно та работа, которая позволяет банку оставаться привлекательным работодателем и по-настоящему заботиться о благополучии своих сотрудников, - рассказала начальник управления по персоналу и организационному развитию Примсоцбанка Светлана Борисенко.

Справка: конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится в крае уже десятый год подряд. В 2020 на конкурс подали заявки 15 организаций от 6 муниципальных образований, в их числе оказались ООО «Транснефть – Порт Козьмино», ООО «МАЗДА СОЛЛЕРС Мануфэкчуринг Рус», филиал «Дальневосточного морского пароходства» во Владивостоке и Примсоцбанк.

