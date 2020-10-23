Пять новых резидентов могут появиться в ТОР Бурятии

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в пятницу, 23 октября, провел в Улан-Удэ совещание по вопросам социально-экономического развития Бурятии. Одним из ключевых вопросов стал вопрос развития ТОР «Бурятия» и привлечения инвестиций в экономику республики.

- В ТОР «Бурятия» реализуют свои проекты 6 резидентов с объемом инвестиций 6,6 млрд рублей, планируется к созданию более 1000 рабочих мест. Если смотреть в сравнении, это маленький показатель. У нас сегодня только осуществленных инвестиций по Дальнему Востоку 1,3 трлн рублей. Поэтому нам нужно эту работу продолжать, чтобы ситуацию изменить, - сообщил Юрий Туртнев.



Напомним, проекты строительства таможенно-логистического терминала «Наушки» в поселке Хоронхой Кяхтинского района ООО «ТЛТ Наушки» и птицеводческого комплекса мощностью 30 тыс тонн мяса бройлеров в год ООО «Ноябрьскпродсервис» вошли в ТОР «Бурятия» в прошлом году.



Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2020 года №1644 территория ТОР «Бурятия» была расширена. В результате в текущем месяце уже подписаны соглашения с четырьмя новыми инвесторами. Это проекты по созданию и эксплуатации Центра ядерной медицины (ООО «Центр Ядерной медицины Улан-Удэ»), по строительству лечебно-восстановительного комплекса курорта Горячинск (ООО «Курорты Бурятии»), организации производства деревянных плит и панелей (ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон») и производству деревянных столовых приборов (ООО «Восток Плюс»).



В рамках дальнейшего развития ТОР «Бурятия» на согласование Правительства Российской Федерации направлен проект постановления о расширении границ, который позволит реализовать еще пять проектов с общим объемом инвестиций 3 млрд рублей и созданием 530 рабочих мест.

На совещании вице-премьеру были представлены проекты следующего этапа расширения территории опережающего социально-экономического развития в республике. ООО «Битривер-Б» презентовало высокотехнологичный проект по строительству дата-центра мощностью 100 МВт, где появится около 100 рабоч меихст. Планируемый объем вложений - более 691 млн рублей. Кондитерский цех «Березка» представил проект создания одноименного промышленного парка с общим объемом инвестиций в 600 млн рублей. Причем компания планирует построить не только производственные площади, но и социальные объекты для работников предприятия.



Крупный проект в туристической сфере предложил реализовать в Бурятии на участке «Турка» ОЭЗ «Байкальская гавань» инвестор «Байкал-Эрмитаж» - создание многофункционального культурно-оздоровительного центра, включающего крупную гостиницу премиум-класса с конгрессно-выставочным, туристическим центрами, концертно-театральным, спортивным, оздоровительно-медицинским комплексами и парком под открытым небом.