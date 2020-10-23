В Бурятии гостиницу перепрофилируют под ковидный госпиталь

Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что Правительством Республики продолжается работа по созданию дополнительного коечного фонда. В настоящий момент проводятся работы по перепрофилированию гостиницы «Гэсэр» под стационар для долечивания пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Таким образом будет создано 168 новых коек, из которых 14 будут оснащены аппаратами искусственной вентиляции легких.

В настоящее время в республике функционирует 2187 коек для лечения больных с COVID-19. В ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развертывание дополнительного коечного фонда объемом 500 коек.

В Бурятии на 23 октября выявлено 212 новых заражения коронавирусом, всего с начала эпидемии - 9822 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из 212 случаев заболевания 190 зарегистрированы в Улан-Удэ.