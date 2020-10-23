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В Бурятии развернут 500 дополнительных коек для борьбы с коронавирусом

В Республике Бурятия в настоящее время функционирует 2187 коек для лечения больных с COVID-19. Развертывание дополнительных коек происходило в сжатые сроки. Так, по состоянию на 1 сентября было развернуто 833 койки, на 1 октября – 925 коек. В ближайшие две-три недели запланировано поэтапное развертывание дополнительного коечного фонда объемом 500 коек. Об этом было заявлено на совещании, которое провел полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

На 23 октября в республике зарегистрировано 9,7 тысяч случаев заражения, темп прироста заболеваемости за последние сутки находятся на высоком уровне – 2%.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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