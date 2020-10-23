Иркутскому диагностическому центру закупят оборудование для увеличения тестирования на COVID-19

Для увеличения числа исследований на коронавирус будет закуплено дополнительное оборудование для Иркутского диагностического центра. Оборудование также закупят и для Братска, решается вопрос и по другим территориям, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Сегодня было объявлено, что в регионе увеличат ежедневное количество тестирований на COVID-19 с 7,5 до 12 тысяч.

Сейчас в области работает 14 лабораторий. В соцсетях по-прежнему поступают жалобы на большие очереди, которые выстраиваются в связи с проведением тестирования на коронавирус.