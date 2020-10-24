В Приангарье развернули почти тысячу дополнительных коек для больных коронавирусом

Губернатор Иркутской области поставил задачу существенного расширения коечного фонда для больных коронавирусом.

– Ставлю задачу по максимально возможному увеличению резерва коек. С 16 по 22 октября в регионе дополнительно развернуто 965 коек. В ближайшее время планируется развернуть 40 коек на базе Факультетских Клиник, 60 коек в Медсанчасти Авиазавода и 150 коек в Братской городской больнице № 5. Ведется работа по возможному привлечению медучреждений Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук, – сказал глава региона Игорь Кобзев.



Напомним, в Приангарье 23 октября зафиксирован новый антирекорд: в области за сутки умерли 14 человек с коронавирусом. Всего в Иркутской области 22764 заболевших. Суточный прирост составил 201 человек. В настоящее время на лечении находятся 5224 человек, из них 3124 – госпитализированы.