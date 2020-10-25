Ангарск возглавил тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Приангарье

Ангарск, Иркутск и Эхирит-Булагатский район возглавили тройку лидеров в Приангарье, где выявили больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки. Вспышка коронавируса зафиксирована в Ольхонском районе, где до этого ситуация была достаточно стабильная. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 24 октября.
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25 октября 2020
Больше всего новых случаев:
- в Ангарске — 76 (всего 2 148),
- в Иркутске — 68 (всего 10 736),
- в Эхирит-Булагатском районе — 21 (всего 638),
- в Иркутском районе — 15 (всего 1 615),
- в Ольхонском районе — 5 (всего 40).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 10 736,
- Ангарск – 2 148,
- Иркутский район – 1 615,
- Усть-Кут – 1 486,
- Братск – 1 146.
По данным оперативного штаба, на 24 октября в Иркутской области подтверждены 208 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 972 заболевших.