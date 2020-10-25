Новости

Ангарск возглавил тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Приангарье

Ангарск, Иркутск и Эхирит-Булагатский район возглавили тройку лидеров в Приангарье, где выявили больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки. Вспышка коронавируса зафиксирована в Ольхонском районе, где до этого ситуация была достаточно стабильная. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 24 октября.

Читайте также:

В Бурятии выявили 215 заболевших коронавирусом
25 октября 2020
Ситуация осложняется: В Приангарье за сутки выявлено 208 заражений коронавирусом
25 октября 2020

Больше всего новых случаев:

  • в Ангарске — 76 (всего 2 148),
  • в Иркутске — 68 (всего 10 736),
  • в Эхирит-Булагатском районе — 21 (всего 638),
  • в Иркутском районе — 15 (всего 1 615),
  • в Ольхонском районе — 5 (всего 40).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 10 736,
  2. Ангарск – 2 148,
  3. Иркутский район – 1 615,
  4. Усть-Кут – 1 486,
  5. Братск – 1 146.

По данным оперативного штаба, на 24 октября в Иркутской области подтверждены 208 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 972 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2503)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В Бурятии выявили 215 заболевших коронавирусом
Ситуация осложняется: В Приангарье за сутки выявлено 208 заражений коронавирусом
Ангарск возглавил тройку лидеров по количеству заболевших коронавирусом за сутки в Приангарье
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании