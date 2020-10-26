Алексей Кудрин: Курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1» заявил, что курс рубля останется около текущих уровней до конца 2021 года, сообщает РБК.

«Мы где-то останемся вот близко около тех значений, где мы сейчас находимся, до конца 2021 года. Это неблагодарная вещь — курс рубля прогнозировать», – приводит издание слова Кудрина.

Также Кудрин посоветовал небольшие сбережения хранить в рублях. Однако если средства не планируется тратить в ближайшее время, то лучше их диверсифицировать.