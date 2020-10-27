Количество вызовов скорой помощи в сутки в Иркутске и Иркутском районе за 3 недели выросло вдвое – власти

Количество обращений в скорую помощь в Иркутске и Иркутском районе за 3 недели выросло в два раза, сообщается на сайте регправительства.

«Если еще три недели назад диспетчер принимал в сутки до 600 вызовов, то теперь их количество удвоилось», – отмечается в сообщении.

Для того чтобы уменьшить нагрузку на специалистов и обеспечить своевременную экстренную и неотложную помощь населению организованы дополнительно три рабочих места диспетчеров.

В настоящее время в помещении станции скорой медицинской помощи (СМП) одновременно принимают вызовы 10 диспетчеров, а выезжают на них 59 бригад.

Рост количества обращений врачи связывают с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ, которую граждане нередко принимают за коронавирусную инфекцию.

По словам заместителя главного врача станции СМП, нередки случаи, когда люди сознательно вводят в заблуждение диспетчера о состоянии своего здоровья, преувеличивая степень тяжести состояния, чтобы добиться скорейшего прибытия экипажа.