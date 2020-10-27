Банк «Союз» запускает акцию для зарплатных клиентов

Банк «Союз» информирует о запуске с 1 ноября 2020 года по 28 февраля 2021 года акции для клиентов, получающих заработную плату на карту банка и соответствующих критериям банка*. Клиенты банка смогут получить до 5000 бонусных баллов на свой бонусный счет программы лояльности банка.

Для участия в акции, физическому лицу достаточно иметь банковскую карту в рамках зарплатного проекта, который его работодатель обслуживает в банке «Союз», и быть участником программы лояльности банка. Бонусные баллы начисляются при условии заключения договора потребительского кредита, заявка на получение которого была подана через «Интернет-банк» в период проведения акции.

В рамках акции осуществляется начисление бонусных баллов на следующих условиях, в следующем объеме:

1500 бонусных баллов за оформление кредита на сумму равную или превышающую 100 000 рублей, но менее 200 000 рублей;

2000 бонусных баллов за оформление кредита на сумму равную или превышающую 200 000 рублей, но менее 400 000 рублей;

5000 бонусных баллов за оформление кредита на сумму равную или превышающую 400 000 рублей.

Баллы начисляются в течение месяца, следующего за месяцем, в котором своевременно и в полном объеме совершен первый аннуитетный платеж по кредиту (в случае, если аннуитетный платеж не произведен или произведен несвоевременно, баллы не начисляются). На момент начисления бонусных баллов кредит должен быть действующим.

Акция может быть прекращена по решению банка.

* С подробным списком критериев для участия в акции вы можете ознакомиться в отделении банка или по номеру телефона 8-800-100-33-22 (звонок по России бесплатный).