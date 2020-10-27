Иркутский «МедТехСервис» безвозмездно передал глюкометры и тест-полоски для больных COVID-19

Пять аппаратов для измерения уровня сахара в крови поступили в отделение, в котором лечат больных с коронавирусной инфекцией. Глюкометры нужны пациентам, страдающим сахарным диабетом.

По словам генерального директора «МедТехСервиса» Артема Журавлева, инициатива компании связана с распространением в регионе коронавирусной инфекции.

- Дело в том, что люди, страдающие сахарным диабетом, находятся в группе риска, так как случаи инфицирования COVID-19 среди них встречаются чаще. Им необходимо постоянно проводить мониторинг уровня глюкозы в крови. Наше предприятие является социально ответственным, и мы готовы помогать врачам и пациентам в борьбе с пандемией, – отметил Артем Журавлев.

Отделение для лечения пациентов с коронавирусом в областной больнице открывалось в экстренном порядке - приобретение глюкометров и расходных материалов требовало времени, которого не было. «МедТехСервис» помог лечебному учреждению в течение одного дня, отправив туда глюкометры и расходные материалы к ним.

Напомним, что в этом году иркутская компания «МедТехСервис» выиграла два конкурса на поставку своей продукции в медицинские учреждения Приангарья в рамках региональной и федеральной льготы. Жителей Иркутской области, страдающих сахарным диабетом и стоящих на учете в медицинских учреждениях, тест-полосками обеспечили бесплатно. По условиям федерального конкурса «МедТехСервис» через региональный минздрав выдал более 36 тысяч упаковок с тест-полосками взрослым и детям с диагнозом «сахарный диабет», по условиям регионального конкурса – более 218 тысяч упаковок. Каждая упаковка содержит 50 тест-полосок. Также за последний год «МедТехСервис» безвозмездно передал жителям региона более 52 тысяч глюкометров.

Завод по производству глюкометров и тест-полосок для измерения уровня сахара в крови открылся в Иркутске в ноябре 2018 года. В состав учредителей предприятия вошла Корпорация развития Иркутской области. С помощью полученных от нее средств компания построила здание производственно-складского комплекса общей площадью 4 тысячи квадратных метров и здание административно-бытового комплекса. Производственное оборудование было изготовлено по индивидуальному заказу компанией из Южной Кореи. На сегодняшний день оно является одним из самых современных в мире.