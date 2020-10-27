В Иркутской области 191 ВИЧ-инфицированных заразились COVID-19

Иркутский областной центр СПИД минимизирует распространение COVID-19 и снижает риски инфицирования своих пациентов. Весной, во время первой волны распространения коронавирусной инфекции, в центре были созданы специальные мультидисциплинарные бригады специалистов, которые выезжают на дом к своим пациентам. Об этом сообщила главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. Она пояснила, что такие меры приняты для того, чтобы пациенты не посещали клинику, не подвергали себя и других риску заражения COVID-19.

В настоящее время бригады, состоящие из врача-эпидемиолога, медицинских сестер, социальных работников посещают в неделю до 20 человек. Специалисты проводят штатную работу на дому у пациентов, доставляют им препараты для антиретровирусной терапии, забирают кровь на определение показателя иммунных клеток. Состав бригады медиков варьируется в зависимости от запроса. При необходимости выехать к пациенту могут врачи-инфекционисты, психологи.

В зоне особого внимания медперсонала Центра СПИД: люди, живущие с ВИЧ с низким иммунным статусом, беременные женщины, дети, маломобильные граждане.

Кроме этого медики пристально следят за своими пациентами, заразившимися COVID-19. На сегодня в «ковидном регистре» Центра 191 такой пациент.

Справка:

В Иркутском областном центре СПИД состоит на учете более 25 тыс. человек с диагнозом ВИЧ/СПИД.