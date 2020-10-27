Капремонты жилья, пострадавшего во время наводнения 2019 года, завершат 30 ноября

Сейчас они выполнены на 75%. В 25% жилых помещений работы находятся на финальной стадии. Об этом сообщил руководитель Службы заказчика Иркутской области Алексей Грешилов.

В пострадавших территориях подлежащими ремонту признаны 2598 жилых помещений. Значительная часть домов, которым требуется капитальный ремонт, находится в Нижнеудинске и Нижнеудинском районе. Это 1485 объектов. В 1239 из них работы завершены.

На проведение работ собственникам жилья выдают сумму из расчёта шесть тысяч рублей за квадратный метр. Её переводят в два этапа. Сначала аванс, после завершения работ – окончательный расчёт. Собственники могут самостоятельно ремонтировать дом или нанять специалистов. Все расходы необходимо документально подтвердить. Перед окончательной оплатой качество ремонта проверяют специалисты Службы заказчика Иркутской области.

- Согласно Постановлению Правительства Иркутской области, последним днем приёма заявлений на перечисление полного расчета является 30 ноября, но сроки могут быть скорректированы из-за коронавирусной инфекции. Её выявили у некоторых собственников жилья. Для таких людей возможно будут внести коррективы по приёмке и оплате проведённых работ, – сказал Алексей Грешилов.