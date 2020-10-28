Руководство банка «Солидарность» и правительство Самарской области подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве

27 октября Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Председатель правления банка «Солидарность» Игорь Чумаковский в онлайн режиме подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве между регионом и финансово-кредитной организацией.

Глава региона подчеркнул, что соглашение с банком будет способствовать повышению доступности и качества предоставляемых населению и бизнес-сообществу финансовых услуг, а также развитию региона в целом.

«Банк хорошо известен на региональном финансовом рынке на протяжении десятков лет. «Солидарность» знают и представители бизнеса, и жители нашего региона, – отметил Губернатор. – За 30 лет у финансового института были разные периоды, но, тем не менее, банк остается ориентированным на работу с людьми, что подтверждается его лидирующей позицией в рейтинге региональных финансово-кредитных организаций, в том числе по привлечению средств физических лиц во вклады».

В ходе мероприятия было также отмечено, что сегодня банк «Солидарность», входящий в топ-100 российских банков, обслуживает более 4-х тысяч малых и средних предприятий и более 160-ти тысяч частных клиентов. Созданный как региональный, банк за тридцать лет работы вырос в игрока федерального уровня – филиалы «Солидарности» работают в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Благовещенске и Владивостоке. Также ведется активная работа на зарубежных рынках, где «Солидарность» взаимодействует с банками Китая и Вьетнама, помогая российским предпринимателям выстраивать взаимоотношения с иностранными партнерами. При этом, работа банка «Солидарность» по-прежнему тесно связана с Самарской областью – где он и был создан. Подписанное соглашение о сотрудничестве между Правительством области и АО КБ «Солидарность» будет способствовать дальнейшему участию банка в реализации ключевых социальных программ региона.

«В соответствии с этим документом мы направим наши усилия на реализацию инвестиционных проектов, развитие и поддержку малого и среднего бизнеса. Особое внимание мы хотели бы уделить государственно-частному партнерству, внедрению современных банковских технологий», – обозначил приоритетные направления сотрудничества Губернатор.

Дмитрий Азаров также отметил работу банка по внедрению цифровых технологий: «Очень рад, что подходы в управлении, которые применяются сегодня банком «Солидарность», имеют положительный эффект, в том числе при финансовом оздоровлении ряда предприятий Самарской области, что позволяет сохранить сами предприятия и рабочие места. Такой конструктивный подход, нацеленный на финансовое оздоровление предприятий-должников, а не на их ликвидацию, вызывает и поддержку деятельности банка в этом направлении, и уважение».

Председатель совета директоров АО КБ «Солидарность» Сергей Аракелов выразил слова благодарности Правительству региона за многолетнюю совместную конструктивную работу. И выразил уверенность в том, что подписанное соглашение даст старт реализации инвестиционных проектов, будет способствовать улучшению социально-экономического климата в регионе.

«Банк «Солидарность» был основан в Самарской области в 1990-м году, и, несмотря на широкое развитие за тридцатилетнюю историю филиальной сети по всей России, всегда считал для себя приоритетом в первую очередь развитие банковских услуг именно в Самарской области, – подчеркнул Сергей Аракелов. – В регионе нами активно продвигается розничное направление, предлагается большая линейка выгодных вкладов, удобных сервисов и услуг, ориентированных в первую очередь на жителей области».

Как отметил Сергей Аракелов, банк предлагает на максимально комфортных и доступных условиях банковские продукты для предпринимательских инициатив населения и поддержки малого и среднего бизнеса. В условиях нынешней непростой эпидемиологической ситуации банк активно развивает мобильное приложение, гарантирующее клиентам доступность и оперативность проведения платежей, открытие вкладов и получение других услуг, не выходя из дома. Кроме того, банк участвует в ряде важных социальных проектов, проводимых в регионе, например, выпуске единой социальной карты жителя Самарской области.

Подписавший соглашение со стороны «Солидарности» Председатель правления банка Игорь Чумаковский отметил, что Самарская область является одним из самых динамично развивающихся субъектов России с высокой инвестиционной привлекательностью. «Подписанное соглашение заложит основу для нашего дальнейшего взаимодействия. Думаю, что банк на территории своей малой родины станет ещё более полезным для предприятий и жителей Самарской области. Уверен, что все новые задачи, которые стоят сегодня перед нами, будем решать совместно и сможем максимально содействовать дальнейшему процветанию региона», – резюмировал Председатель правления АО КБ «Солидарность».