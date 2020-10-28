«Масочку надень». В России введен масочный режим

Региональный ритейлер снял видеоролик, призывающих всех с помощью масок защитить окружающих и себя от новой вирусной инфекции. Выход ролика совпал с введением в России масочного режима.

Торговая сеть «Слата», управляющая супермаркетами «Слата» и дискаунтерами «ХлебСоль», в очередной раз порадовала творческим подходом к освещению актуальных вопросов. На этот раз – сняв видеоролик о необходимости ношения медицинской защитной маски во время эпидемии коронавируса.

Новое видео компания опубликовала в соцсетях и в Youtube 28 октября, а накануне стало известно, что Роспотребнадзор с этого же дня вводит в стране масочный режим.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», в котором прописано, что ношение масок в общественных местах становится обязательным.

Без масок нельзя находиться в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах. «При этом следует учитывать, что по аналогии права, под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек», – разъясняет Роспотребнадзор.