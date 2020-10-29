Усть-Илимск и Ангарск оказались в тройке лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Приангарье за сутки

Города Усть-Илимск и Ангарск Иркутской области оказались в тройке лидеров по количеству заболевших за сутки в регионе. Они разместились на второй и третьей строчках соответственно. На первом месте по-прежнему остается Иркутск. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Приангарье, опубликованная 29 октября.

Из 232 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 87 (всего 11 141),

в Усть-Илимске – 62 (всего 681)

в Ангарске – 38 (всего 2 308).

в Братске – 17 (всего 1 268).

в Нижнеилимском районе – 8 (всего 191).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19: