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Усть-Илимск и Ангарск оказались в тройке лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Приангарье за сутки

Города Усть-Илимск и Ангарск Иркутской области оказались в тройке лидеров по количеству заболевших за сутки в регионе. Они разместились на второй и третьей строчках соответственно. На первом месте по-прежнему остается Иркутск. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Приангарье, опубликованная 29 октября.

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Из 232 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 87 (всего 11 141),
  • в Усть-Илимске – 62 (всего 681)
  • в Ангарске – 38 (всего 2 308).
  • в Братске – 17 (всего 1 268).
  • в Нижнеилимском районе – 8 (всего 191).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 11 141,
  • Ангарск – 2 308,
  • Иркутский район – 1 675,
  • Усть-Кут – 1 506.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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Усть-Илимск и Ангарск оказались в тройке лидеров по количеству заболевших коронавирусом в Приангарье за сутки
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