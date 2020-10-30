Диагностический центр Иркутска со 2 ноября будет брать анализы на COVID-19 по записи

Иркутский диагностический центр будет брать анализы на COVID-19 со 2 ноября только по записи, сообщается на сайте медучреждения.

«В Иркутском диагностическом центре прекращается прием пациентов на сдачу анализов на коронавирусную инфекцию в порядке живой очереди. Со 2 ноября взятие тестов будет осуществляться только по предварительной записи», – отмечается в сообщении.

Запись пациентов будет осуществляться по телефону или через личный кабинет на сайте организации.

По информации центра, электронная запись введена для того, чтобы люди не скапливались в очереди и не мерзли в ожидании взятия мазка на улице. Потоки пациентов будут упорядочены.

Также будет увеличено количество регистраторов, что позволит брать анализы одномоментно у семи пациентов. На одно оформление по времени будет предусмотрено две-три минуты.

Анализы будут брать ежедневно с понедельника по субботу в трех пунктах.

В сообщении также отмечается, что в Братском филиале центра взятие анализов на COVID-19 будет проводиться по-прежнему без предварительной записи ежедневно, кроме субботы и воскресенья.