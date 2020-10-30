Банк «Открытие» повышает ставки по вкладам в рублях

Банк «Открытие» объявил о росте ставок по депозитам. С 29 октября ставка составит 4,6% по срочным вкладам при размещении суммы от 750 тыс. рублей с выплатой дохода в конце срока вклада.

Для клиентов со статусом «Премиум» данные условия будут действовать при размещении любой суммы на депозите.

По пополняемому вкладу «Активное пополнение» максимальная ставка также увеличена до 4.3%. Кроме того, клиенты, размещающие средства в инвестиционные инструменты в банке «Открытие», могут рассчитывать на повышенную ставку по вкладу «Открытый» — до 6,4% годовых.