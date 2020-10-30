Советник губернатора Приангарья призвал предпринимателей присоединиться к помощи медикам

Советник губернатора Иркутской области Виктор Бронштейн призвал бизнесменов подключиться к помощи медикам, сообщается в сюжете телекомпании «Аист».

К помощи медикам, по словам Бронштейна, уже подключились ресторан «Старый Мюнхен», сети супермаркетов «Слата», «Багира» и «Виноград», бизнесмен Михаил Сигал, а также Галерея современного искусства. В общей сложности предприниматели возят более 200 обедов врачам ежедневно, однако этого количества недостаточно. В «красной зоне» сейчас работают более 500 медиков.

«Я, если честно, думал, что придется отбиваться, что много желающих придет помогать, но, увы. Звонков немного, и даже те, кто обещал, пока чего-то ждут, а в это время наши медики испытывают нужду в самом необходимом», – отметил советник губернатора.