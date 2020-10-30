Новости

Советник губернатора Приангарья призвал предпринимателей присоединиться к помощи медикам

Советник губернатора Иркутской области Виктор Бронштейн призвал бизнесменов подключиться к помощи медикам, сообщается в сюжете телекомпании «Аист».

Читайте также:

Диагностический центр Иркутска со 2 ноября будет брать анализы на COVID-19 по записи
30 октября 2020
За сутки в Иркутской области умерли 17 человек с коронавирусом
30 октября 2020

К помощи медикам, по словам Бронштейна, уже подключились ресторан «Старый Мюнхен», сети супермаркетов «Слата», «Багира» и «Виноград», бизнесмен Михаил Сигал, а также Галерея современного искусства. В общей сложности предприниматели возят более 200 обедов врачам ежедневно, однако этого количества недостаточно. В «красной зоне» сейчас работают более 500 медиков.

«Я, если честно, думал, что придется отбиваться, что много желающих придет помогать, но, увы. Звонков немного, и даже те, кто обещал, пока чего-то ждут, а в это время наши медики испытывают нужду в самом необходимом», – отметил советник губернатора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19":
Все материалы сюжета (2592)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Советник губернатора Приангарья призвал предпринимателей присоединиться к помощи медикам
Диагностический центр Иркутска со 2 ноября будет брать анализы на COVID-19 по записи
За сутки в Иркутской области умерли 17 человек с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании