Государственные МФО Приангарья увеличили объем микрокредитования бизнеса на 20%

В первой половине 2020 года юридические лица и индивидуальные предприниматели оформили в микрофинансовых организациях Иркутской области займов почти на 370 млн рублей, сообщают в пресс-службе иркутского Банка России.

Только один из 276 договоров был заключен в коммерческой МФО, остальные займы были выданы государственными фондами микрофинансирования Иркутской области. В сравнении с аналогичным периодом 2019 года объем микрокредитования бизнеса такими МФО увеличился на 20%. Это связано с тем, что государственные фонды микрофинансирования смягчили условия выдачи займов в период пандемии и начали своевременно предлагать бизнесу льготные кредитные продукты.

Заметно увеличился объем таких займов и в Сибирском федеральном округе. По итогам 6 месяцев 2020 года государственные МФО обеспечили почти двукратный рост микрокредитования бизнеса. В целом объем выдачи микрозаймов для субъектов МСП в округе достиг 2,3 млрд рублей.