«Из истории сберегательного дела в Байкальском регионе» - вышел в свет уникальный исследовательский труд

В канун 179-летия* Сбербанка и 155-летия со дня открытия первой сберегательной кассы в Иркутске издана книга «Из истории сберегательного дела в Байкальском регионе». Издание тиражом 700 экземпляров представлено в виде исторического исследования зарождения и развития сберегательного дела в Байкальском регионе, который объединяет отделения и подразделения Сбербанка в Забайкальском крае, республиках Бурятия и Саха (Якутия), в Иркутской области. Идею создания книги поддержал Байкальский банк Сбербанка. Автор исторического исследования - Т. П. Томилова, сбор материала начала в 2012 году, с момента создания первого и единственного в Иркутской области Музея сберегательного дела**.

Татьяна Томилова, сотрудник Музея cберегательного дела (г. Иркутск):

«Сегодня в России работают всего три музея, посвященных истории сберегательного дела и истории денег в нашей стране. Материал книги уникальный, собирать по крупицам разрозненные данные я начала 8 лет назад по инициативе председателя Байкальского банка Владимира Викторовича Салмина, а издана книга уже при содействии нынешнего председателя банка Александра Николаевича Абрамкина. При исследовании выяснилось, что сберегательное дело Байкальского региона никогда и никем из историков не изучалось - материалов просто не было, почти не сохранились и экспонаты, свидетельствующие о банковской работе прошлых времен. Тем радостней сегодня осознавать, что усилия дали результат, книга издана и войдет в историческую копилку памяти Сбербанка, станет частью памяти наших регионов и людей, увлеченных историей».

Основными источниками сбора материала книги «Из истории сберегательного дела в Байкальском регионе» стали Федеральный Российский государственный архив (РГИА) и Государственный архив Иркутской области (ГАИО), где хранятся уникальные документы. Например, о деятельности Иркутской государственной трудовой сберегательной кассы (ИГТСК) № 92 в 1941- 1945 гг., материалы о развитии банковских услуг в регионе в период с 1923 по 1990 гг.

«В РГИА - в описях, указателях, фондах, слово Иркутск встречается редко. Иногда приходилось перелистывать дела по 800-900 страниц и не встретить ни одного документа, связанного с историей сбердела в Иркутской области. Ещё труднее было найти материал о конкретных сотрудниках сберкасс в регионе. Собственно, этот материал только начал разрабатываться в фондах РГИА и был приостановлен в связи с эпидемией коронавируса», - рассказала Татьяна Томилова.

Участие в сборе материала книги приняли и сотрудники Байкальского банка Сбербанка, они рассказали об особенностях современного формата банковской работы. Отдельные главы издания посвящены истории начала кредитных учреждений и истокам сберегательного дела в России, первым банковским и кредитным учреждения Байкальского региона, открытию Иркутского отделения Государственного банка России и Иркутской сберегательной кассы; расширению сети и видов сберегательных касс региона в 1865 – 1917 гг. А также, в книге рассказывается об истории становления банковской безопасности, особенностях работы служащих сберегательных касс в сер. XIX - нач. XX века и истории размещения Иркутского отделения Государственного банка России и сберегательных касс в зданиях г. Иркутска с 1865 по 1917.

*В 2021 году Сберегательный банк России будет праздновать 180 лет со дня основания (1841 г.) сберегательных касс в России по Указу императора Николая I. В 2020 году исполняется 155 лет со дня открытия в ноябре 1865 года первой сберегательной кассы в г. Иркутске. Также, в 2021 году исполняется 30 лет с момента учреждения Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации (22 марта 1991 г.) и 20 лет (1 января 2001 г.) с момента реорганизации в Сбербанке России, в результате которой были преобразованы и объединены региональные банки. 1 января 2001 г. был образован Байкальский банк Сбербанка России.

** Музей сберегательного дела находится в офисном здании Байкальского банка Сбербанка по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя набережная,10.