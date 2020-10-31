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В Иркутской области за сутки выявили 238 случаев коронавируса

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По данным оперативного штаба, на 31 октября в Иркутской области подтверждены 238 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 24 549 заболевших.

За последние сутки умерли 12 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 440 человек. За последние сутки выздоровели 212 человек, за весь период эпидемии – 19 634. Количество госпитализированных за сутки снизилось на 5 до 3 877 человека.

Иркутская область находится на 10-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии. Уровень новых заражений в регионе держится в течение этой недели на уровне 0,9%, это намного ниже, чем на пике первой волны, когда в конце июня-июля этот показатель держался на уровне 2,5-3,0% в сутки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус захватил крупные города Приангарья
В Иркутской области за сутки выявили 238 случаев коронавируса
В России за сутки впервые выявлено более 18 тыс. заразившихся COVID-19
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