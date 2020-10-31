Коронавирус захватил крупные города Приангарья

Иркутск, Ангарск, Братск, Усть-Илимск - во всех крупных городах Иркутской области продолжается вспышка коронавируса. Если в первую волну свой “вклад” в негативную статистику вносили вахтовики, сейчас ситуация с ними относительно стабильна. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в Иркутской области на 31 октября.

Из 238 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 72 (всего 11 304),

в Ангарске – 59 (всего 2 387)

в Братске – 42 (всего 1327).

в Усть-Илимске– 41 (всего 740).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 304,

Ангарск – 2 387,

Иркутский район – 1 684,

Усть-Кут – 1 506,

Братск – 1 327.

По данным оперативного штаба, на 31 октября в Иркутской области подтверждены 238 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 24 549 заболевших.