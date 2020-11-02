Примсоцбанк открыл новое отделение в Иркутске

Новый офис Примсоцбанка с зоной самообслуживания открылся в ТЦ «Сезон» по адресу улица Свердлова, 36.



– Один из самых надежных региональных банков России – Примсоцбанк – продолжает расширение сети продаж в Иркутской области, на этот раз в новом для себя формате – офиса с устройствами самообслуживания. Данный формат позволяет предоставлять наиболее востребованные продукты банка с помощью самых современных технологий. Наши сотрудники будут рады оказать помощь в получении кредитов и кредитных карт, размещении вкладов, а также проконсультировать клиентов касательно всего спектра банковских услуг, – поделился директор дополнительного офиса ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» в Иркутске Эдуард Кузьмин.

Отделение работает с понедельника по пятницу, с 10.00 до 19.00 и предоставляет следующие услуги для физических лиц:



∙ Оформление кредитов;

∙ Оформление пластиковых карт;

∙ Cовершение денежных переводов по системе SWIFT;

∙ Размещение депозитов;

∙ Оплата коммунальных и прочих платежей;

∙ Оформление страховых и инвестиционных программ.



Подробную информацию о режиме работы офиса и списке предоставляемых услуг можно получить на сайте банка, при посещении офиса, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.