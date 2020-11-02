Ученые помогут энергетикам снизить потери в распределительных сетях

В «Облкоммунэнерго» проводят исследования сетей совместно с учеными из Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН.

Для исследования выбрали один из участков электрических сетей в поселке Мегет, на котором у потребителей установлены интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Характерной особенностью этого участка является то, что потребители подключены как по однофазной, так и по трехфазной схеме. Специалисты «Облкоммунэнерго» ежечасно передавали ученым показания приборов учета для их изучения и анализа.

В результате совместной работы ученые создали алгоритм и выдали рекомендации по практическим мероприятиям для оптимизации режимов работы электрической сети.

Ирина Голуб, доктор технических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела электроэнергетических систем ИСЭМ СО РАН:

- Интеллектуальные приборы учета можно использовать не только непосредственно для учета электроэнергии, потребляемой конкретным потребителем, но и вести мониторинг всего участка распределительной сети. В частности, это позволяет более точно рассчитать потери, и даже определить участки несанкционированного подключения. Так же по информации от приборов учета можно контролировать мощность и уровень напряжения в различных элементах сети, производить перефазировку, то есть симметрично распределять нагрузку по фазам, что позволяет улучшить качество и надежность электроснабжения потребителей.

Александр Анфиногенов, генеральный директор ОГУЭП «Облкоммунэнерго»:

- Конечно, установка интеллектуальных приборов учета это ещё не «умные сети» в полном понимании этого слова, но данное исследование показало, что установка таких приборов - это ещё один шаг в направлении создания таких сетей, существенного снижения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества нашей работы. При помощи ученых, разработавших данный алгоритм, мы видим режимы, при которых работают наши сети и соответственно можем ими управлять. Снижать потери электроэнергии.

Совместная работа ученых и специалистов областного электросетевого предприятия сейчас продолжается на другом участке сети, который не оснащен на 100% интеллектуальными приборами учета.