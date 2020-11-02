Деноминация не помешает: за свою историю рубль подешевел в 80 раз

Сегодня у нас новая старая новость – очередное падение рубля. Нефть падает. Новые локдауны в Европе. Рост добычи в Ливии. Возможная победа Байдена принесет вероятное снятие санкций с Ирана, и поэтому на фоне новой волны COVID-19 черное золото легко может уйти до $20-25 за баррель Brent, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Российский рубль появился летом 1993 года по инициативе тогдашнего руководителя Банка России Виктора Геращенко. Курс тогда был 1000 руб. за доллар. Деноминация один к 1000 состоялась 1 января 1998 года. То есть за свою историю рубль подешевел более чем в 80 раз. На момент деноминации в 1998 году курс был 6 руб. за доллар США. С тех пор рубль подешевел более чем в 10 раз.

Ни о каком уважении к национальной валюте речи идти не может. Меры в данном вопросе надо принимать незамедлительно. Вернуть ключевую ставку в коридор 6-8%, ведь при инфляции в 4% это нормально. Расширить эмиссию ОФЗ для населения. И, конечно, поддержать национальную валюту интервенциями. А то от международных резервов в почти $600 млрд рядовому россиянину никакой пользы.

Да и деноминацию один к 100 неплохо провести. 100 руб. за доллар – это кошмар, а один рубль примерно равен одному доллару или евро – абсолютно нормальная ситуация. Кроме того, я принципиально против любых административных мер, ограничений на вывод капитала. Это самое плохое, что может быть. Если это сделать, мировые спекулянты еще лет пять на Мосбиржу не придут. А без их денег говорить о росте капитализации «Сбера» или «Газпрома» не приходится.