Будет ли кризис в Турции и чем он опасен для рынков?

Турция на самом краю пропасти. За последние три месяца лира потеряла 15% по отношению к ведущим мировым валютам, а с начала года — 25%. Всего после финансового кризиса 2008 года лира обесценилась на 85% по отношению к доллару. Все это подстегивает инфляцию и увеличивает налоговую нагрузку на государство и бизнес, ведь долги Турции номинированы в долларах. Внешний долг составляет $421 млрд, из которых $128 млрд должны быть выплачены в этом году. Плюс Турция зависит от поставок энергоносителей, которые также оплачиваются в долларах, как и практически весь импорт, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Западных инвесторов отпугивает конфликт Турции и Франции, а также возможные санкции США за покупку у России ЗРК С-400. Кроме того, ЕС угрожает Турции санкциями в связи с геологоразведкой в территориальных водах Греции и Кипра. Иностранцы избавились в этом году от турецких акций и бондов на сумму в $13,3 млрд, что является крупнейшей распродажей с 2005 года. Турция продолжает тратить валютные резервы на поддержание курса лиры, отказываясь повышать ключевую ставку. Этого требует президент Эрдоган в надежде, что низкие ставки поддержат внутреннюю конъюнктуру, особенно в условиях эпидемии коронавируса.

Аналогичную ошибку, к слову сказать, к сожалению, делает и Банк России. Российский рубль и турецкая лира – неудачники 2020 года. При этом президент Турции Реджеп Эрдоган в сложной ситуации отказался от сотрудничества с МВФ. Вероятно, он полагает, что кредит Международного валютного фонда будет в том числе с политическими условиями со стороны США, как главного акционера фонда. При этом в Турции еще помнят старые добрые времена. Вплоть до 2011 года турецкая экономика переживала беспрецедентный подъем, граждане привыкли к постоянному росту благосостояния. Однако, видимо, как и в случае с Россией не все определяется деньгами. Поддержка Эрдогана внутри страны велика.

Вместе с тем, нельзя сказать, что рынки совсем игнорируют Турцию. Недавнее размещение турецких бондов на сумму в $2,5 млрд прошло успешно. Но за это Турции пришлось заплатить исторически высокую ставку — 6,375% годовых. Для сравнения, Мексика разместила в сентябре бонды на 750 млн евро со ставкой всего в 1,35%. Западные СМИ считают, что ухудшение экономической ситуации, безработица, нерешенная курдская проблема и прочий негатив создают предпосылки для массовых социальных протестов уже в ближайшие месяцы.

Однако, не факт, что они правы. Про протесты в Москве и заговор олигархов они также пишут каждый год. Проблема в том, что Турция слишком большая экономика на карте мира. И кризис в этой стране может привести к коллапсу и распродажам на всех развивающихся рынках. Например, в России доля иностранцев в ОФЗ 26%, а во free float российских компаний 30-35%. Многое будет зависеть от выборов в США. Победа Байдена пока наиболее вероятный сценарий. В этом случае рынки ожидают смягчения отношения США с Ираном и Китаем. В вопросе Анкары ясности нет. Вероятно, поэтому инвесторы пока с очень большой осторожностью подходят к турецким активам.