Для описания коронокризиса эксперты предложили поискать русскую букву алфавита

Траектория развития мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, будет настолько нелинейной, что для ее описания можно использовать только буквы русского алфавита, — заявил заместитель директора Исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго. По его словам, это уникальная рецессия, и дело не только в ее масштабах, сообщает РБК.



«Она [рецессия] действительно странная. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а о какой-то Ш-образной кривой восстановления, если использовать русские буквы», — сказал он.