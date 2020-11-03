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Для описания коронокризиса эксперты предложили поискать русскую букву алфавита

Траектория развития мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, будет настолько нелинейной, что для ее описания можно использовать только буквы русского алфавита, — заявил заместитель директора Исследовательского департамента МВФ Антонио Спилимберго. По его словам, это уникальная рецессия, и дело не только в ее масштабах, сообщает РБК.

«Она [рецессия] действительно странная. Вспоминая русский язык, стоит говорить не о буквах латинского алфавита, а о какой-то Ш-образной кривой восстановления, если использовать русские буквы», — сказал он.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Для описания коронокризиса эксперты предложили поискать русскую букву алфавита
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