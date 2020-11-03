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Губернатор Приангарья дал минздраву сутки на подготовку предложений по обеспечению лекарствами пациентов с COVID-19 на дому

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву Приангарья за сутки подготовить предложения по обеспечению лекарствами пациентов с коронавирусом на дому, сообщает «Интерфакс».

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«Президентом страны поставлена задача обеспечить пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, бесплатными препаратами. Поручаю в течение суток минздраву дать свои предложения, каким образом люди будут получать лекарства. При необходимости нужно посоветоваться с коллегами из других субъектов», – цитирует издание Игоря Кобзева.

Ранее сообщалось, что Иркутская область получит из федерального бюджета 89,9 миллиона рублей на обеспечение препаратами амбулаторных пациентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Губернатор Приангарья дал минздраву сутки на подготовку предложений по обеспечению лекарствами пациентов с COVID-19 на дому
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