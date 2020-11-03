38% россиян в период пандемии начали откладывать небольшие суммы денег

Почти три четверти россиян (73%) в период пандемии коронавируса задумались о необходимости иметь накопления, а 38% уже начали откладывать небольшие суммы, следует из совместного исследования «Сбербанк страхование жизни» и портала «Рамблер», проведённого в конце октября 2020 года с участием более 3000 респондентов по всей стране.

Почти половина (49%) участников опроса сообщили, что в период пандемии начали инвестировать или откладывать деньги в накопления: 38% россиян заявили, что начали откладывать небольшие суммы денег в накопления, 3% — стали начинающими инвесторами, ещё 8% — начали и копить, и инвестировать.

21% россиян признались, что не инвестируют и не копят, но планируют это делать. Оставшиеся 30% респондентов заявили, что в 2020 году не планируют начинать формировать накопления.

В ходе опроса респонденты также ответили на вопрос, какие инструменты для инвестиций и накоплений им ближе. Для 51% россиян это вложения в недвижимость, остальные 49% предпочитают пользоваться банковскими финансовыми инструментами. 22% из них выбирают вклады, ещё 14% россиян готовы пользоваться вкладами и другими альтернативными инструментами, 13% — различными инвестиционными инструментами, как с помощью управляющих компаний, так и самостоятельно.

Игорь Мамонтов, вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«Говорить об устойчивом изменении паттернов поведения россиян в отношении инвестиций и накоплений, наверное, пока еще рано. В периоды неопределённости люди действительно более склонны к накоплениям, но большинство возвращается к привычному образу жизни, когда ситуация стабилизируется. Тем не менее, очевидно, что интерес к теме инвестиций и накоплений вырос значительно, и мы видим это не только по результатам опроса, но и по росту нашей клиентской базы. За первые три квартала 2020 года инвестиционными и накопительными продуктами блока "Управление благосостоянием" Сбербанка воспользовались более 700 тыс. уникальных клиентов — на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост клиентов наблюдается по продуктам "Сбер Управление Активами"».